濰坊青州：發揮僑界優勢　助青州好品走出去

助力“青州好品”“走出去”（圖源：山東僑報） 中評社北京5月25日電／據中國僑網消息，今年以來，濰坊青州市充分發揮海外統戰工作優勢，以僑為橋，精準服務，多維度助力“青州好品”“走出去”。



以情聚僑，推動“文化好品”走出國門。圍繞推動文化“走出去”積極發揮僑胞僑領作用，以僑為橋，向世界講好青州歷史故事，傳播青州傳統文化。打造“海岱非遺海外空間”僑務工作品牌，建立青州非遺海外基地，4月份舉辦為期半個月的中國青州非遺文創產品走進韓國展，15種40餘件青州非遺文創產品精彩亮相，展覽期間，分別與韓國福建省商會、中韓子女教育協會就草編製品出口、鋁藝體驗等達成合作意向。



內引外聯，促進內外經濟聯動聯通。圍繞深化對外經貿合作，助力高水平對外開放，積極內引外聯，赴境外組團開展招商推介活動，邀請境外商協會負責人回鄉調研，推動雙向經貿往來。2月份赴香港開展“雙招雙引”、商貿洽談等活動，對接企業10餘家，聯繫客商60餘人，洽談項目10餘個，簽約項目2個，為經濟社會高質量發展積聚強勁動能。真情服務在青僑企，開設海外直播間，支持企業打造直播賬號，2月以來，已幫助8家僑企發展跨境電商業務，舉辦“青州好品”直播18場，成交2600單，成交額40萬元。



謀劃布局，構建“青州好品”對外推廣陣地。堅持軟硬件建設相結合，助推“青州好品”境外市場不斷拓展。積極牽線搭橋，推動本地商協會與海外商協會締結友好關係，每月舉辦“雲上會客廳”，邀請海外僑領僑商、高層次人才參加，向青州本土企業介紹國外營銷網絡、產業特色，向國外企業推介青州中醫藥、農機農業設備、蔬菜花卉等優勢產業，積極促成合作。在境外設立展廳，搭建“青州好品”宣傳展示平台。比如，在阿曼設立展廳，支持青州企業入駐，助力企業開拓海外市場；在香港設立“雲門醬酒”香港品鑒中心，大力開拓青州雲門酒業市場，同時對青州發展優勢、營商環境進行推介，取得良好成效。