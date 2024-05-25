發射間諜衛星　SpaceX打造太空情報網

2018年2月22日，在美國加利福尼亞州範登堡空軍基地，“獵鷹9”火箭發射升空。新華社發（美國太空探索技術公司供圖） 中評社北京5月25日電／據新華社報導，美國太空探索技術公司（SpaceX）為美國情報機構製造的一批間諜衛星22日發射升空，助力美國打造“太空情報網”。



美國東部時間22日4時，在加利福尼亞州範登堡太空軍基地，太空探索技術公司研發的“獵鷹9”運載火箭把美國國家偵察局的間諜衛星發射上天。



國家偵察局是美國主管間諜衛星的情報機構。據此前西方媒體報導，太空探索技術公司的“星盾”業務部門2021年與美國國家偵察局簽訂一份秘密合同，金額為18億美元，打造一個間諜衛星網絡。這一網絡由數百顆近地軌道衛星組成，能夠“迅速捕捉全球幾乎所有區域地面目標”。



按照國家偵察局的說法，當天發射的是“首批以數據響應式采集和快速數據輸出為特徵的增殖型系統”衛星，今年計劃發射大約6批，後續直到2028年還會有更多發射，但其聲明未公開這些衛星的數量。多名消息人士先前告訴路透社，2020年以來，太空探索技術公司已經發射大約6顆這種衛星的樣星。



美國航天與防務承包商諾思羅普－格魯曼公司也參與了這一間諜衛星網絡組建項目。



路透社報導指出，不少國家的軍事和情報機構在地球上的行動越來越依賴衛星的幫助，出現這一趨勢的部分原因是衛星發射的成本下降，同時在陸地或空中采集信息的傳統手段風險增加。



報導說，美國國家偵察局這一項目同時揭示出美國政府依賴太空探索技術公司執行機密任務的程度，五角大樓已經成為這家企業的大客戶。



由埃隆·馬斯克所創的太空探索技術公司2022年12月發布“星盾”計劃，以“星鏈”技術和這家企業的發射能力為基礎，專為美國國防部及其他政府部門提供遙感、保密通信和軍用載荷搭載服務。太空探索技術公司正在組建由近2萬顆衛星組成的“星鏈”網絡，能從太空向地球提供高速互聯網接入服務。據多家外媒報導，目前有4000到5000顆“星鏈”衛星已經在運行。



“星鏈”在俄烏衝突中發揮了作用。烏軍利用“星鏈”操控無人機、無人艇襲擊俄軍。馬斯克在傳記中披露，他2022年9月曾拒絕激活克里米亞地區“星鏈”衛星通信服務，致使烏克蘭未能成功偷襲俄羅斯黑海艦隊。



（來源：新華社）