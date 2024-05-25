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2024文化強國建設高峰論壇在深圳舉辦
http://www.CRNTT.com   2024-05-25 11:33:44


　　中評社北京5月25日電／據新華社報導，5月23日，2024文化強國建設高峰論壇在廣東深圳舉辦。本屆論壇主題為“中國式現代化與新的文化使命”，由中宣部主辦。中央宣傳文化單位、各省區市和新疆生產建設兵團黨委宣傳部、部分文化企事業單位有關負責同志和有關智庫專家學者等參加論壇。

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