北京出台新規試行新房竣工前需業主查驗

（圖源：央視新聞） 中評社北京5月25日電／據新華社報導，24日，北京市住房和城鄉建設委員會發布《北京市住宅工程質量分戶驗收和業主查驗管理辦法（試行）》，明確要求在住宅工程驗收前加強分戶驗收並試行業主查驗，前置解決交付糾紛問題，進一步健全工程質量保障體系，為人民群眾住上好房子保駕護航。



該辦法首次針對性推行住宅工程竣工驗收前業主查驗制度，引導業主有序參與驗收關口把控，通過業主深度參與的共治模式，督促工程參建各方強化施工質量過程精細化管控。



根據該辦法，業主查驗是指建設單位在住宅工程單位（子單位）工程質量竣工預驗收合格後，工程竣工驗收前，組織購房業主，依據國家和北京市有關工程建設強制性標準、設計文件、購房合同等，對住宅及相關公共部位實體質量、空間淨尺寸和主要使用功能等進行的查驗活動。



該辦法要求，建設單位應提前不少於7日按約定方式通知業主組織查驗。業主按照自願原則，可本人或授權他人參與查驗，總人數不超過3人。查驗成果經查驗雙方共同簽字確認，建設單位依據查驗成果，建立問題台賬，並組織工程參建方進行整改，對台賬逐一銷項。



北京市住建委有關負責人表示，這一辦法將督促工程參建各方重視質量分戶驗收，強化施工過程精細化管理。目前已開展的試點中，企業對分戶驗收中查實的問題能及時整改。辦法的出台有利於將常見質量缺陷消除於施工過程，有效減少交付環節的集中糾紛，提升住宅品質。



（來源：新華網）