【
大
中
小
】 【
打 印
】
千城百縣看“天下奇絕”打樹花
http://www.CRNTT.com
2024-05-25 11:33:30
中評社北京5月25日電／據新華社報導，打樹花，又稱火樹金花，是河北省張家口市蔚縣暖泉古鎮一項獨特的民俗文化活動。當夜幕降臨，掌爐者將生鐵放入煉鐵爐中，熔化成1600攝氏度高溫的鐵水，再灌進特製的耐火煲內，迅速抬到古堡門前，五六名訓練有素的掌勺師傅身穿羊皮襖，頭戴鬥笠，用特製的木勺將高溫熔化後的鐵水用力潑灑在堅硬的城墻上，霎時間鐵花漫天飛射，層層飛花如瀑布飛瀉，耀眼奪目，蔚為壯觀。2021年，打樹花入選國家級非物質文化遺產代表性項目名錄擴展項目名錄。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
“中國文化第一展”二十載成長記
(2024-05-24 17:41:40)
第二屆善德茶文化傳承計劃啟動 20中小學參加
(2024-05-19 22:26:39)
善德再辦“茶文化傳承”
(2024-05-10 16:46:22)
鐵匠退休“色梗”失傳 盼飄色獲保育傳承
(2024-04-15 14:40:14)
雲南曲靖：千年爨文化在活態傳承中發展
(2024-04-08 12:33:19)
陝西榆林古城：文化傳承年味濃
(2024-02-28 17:34:52)
“龘”字火了，生僻字出圈背後是文化傳承
(2024-02-09 13:02:48)
福建扎實推動中華優秀傳統文化保護傳承
(2024-02-01 15:36:16)
中國記協舉辦新聞茶座 聚焦中華民族文明
(2023-07-25 11:47:48)
有關部門貫徹落實文化傳承發展座談會精神
(2023-07-21 22:44:38)