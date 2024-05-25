千城百縣看“天下奇絕”打樹花

中評社北京5月25日電／據新華社報導，打樹花，又稱火樹金花，是河北省張家口市蔚縣暖泉古鎮一項獨特的民俗文化活動。當夜幕降臨，掌爐者將生鐵放入煉鐵爐中，熔化成1600攝氏度高溫的鐵水，再灌進特製的耐火煲內，迅速抬到古堡門前，五六名訓練有素的掌勺師傅身穿羊皮襖，頭戴鬥笠，用特製的木勺將高溫熔化後的鐵水用力潑灑在堅硬的城墻上，霎時間鐵花漫天飛射，層層飛花如瀑布飛瀉，耀眼奪目，蔚為壯觀。2021年，打樹花入選國家級非物質文化遺產代表性項目名錄擴展項目名錄。