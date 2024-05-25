中歐班列累計開行突破9萬列！

（圖源：央視網） 中評社北京5月25日電／據央視網消息，2024年5月25日8時40分，隨著X8157次中歐班列（西安—馬拉舍維奇）從西安國際港站開出，至此中歐班列累計開行突破9萬列，發送貨物超870萬標箱、貨值超3800億美元，保持安全穩定暢通運行。



開行規模不斷擴大。中歐班列是新型國際運輸組織方式，具有便利快捷、安全穩定、綠色經濟等顯著優勢，已成為廣受歡迎的國際公共產品，開行數量保持強勁增長態勢，特別是2016年統一品牌後，中歐班列迎來了規範開行、快速發展新階段。2016年至2023年，中歐班列年開行數量由1702列增加到超1.7萬列，增長近10倍，年均增長39.5%。開行萬列所需時間由開行之初的90個月縮短為現在的7個月。自2020年5月起，中歐班列已連續48個月單月開行數量保持在千列以上。中歐班列年運輸貨值由2016年80億美元增長到2023年的567億美元。貨物品類由開行初期的筆記本電腦、打印機等IT產品，逐步擴大到服裝鞋帽、汽車及配件、日用百貨、食品、木材、家具、化工品、機械設備等53大類5萬餘種。2023年以來，中國製造“新三樣”——新能源汽車、鋰離子電池產品和光伏產品正在成為中歐班列運量新的增長點，市場需求旺盛，目前中歐班列綜合重箱率穩定在100%。



通道能力持續增強。在國內，先後實施了蘭新鐵路精河至阿拉山口段增建二線、滿洲裡口岸國際貨場、沈陽蒲河站等一批鐵路口岸站、發運站擴能改造及鐵路通道補短板項目，經阿拉山口、霍爾果斯、二連浩特、滿洲裡、綏芬河、同江北六大口岸出境的西、中、東三條運輸主通道運輸能力大幅提升，時速120公里圖定中歐班列運行線已達87條，聯通中國境內122個城市。在境外，在鞏固和穩定既有入歐主要通道基礎上，探索開辟了跨裡海、黑海的南通道新徑路，陸續開行義烏、烏魯木齊等地至土耳其伊斯坦布爾、意大利薩萊諾等地的南通道中歐班列，“暢通高效、多向延伸、海陸互聯”的境外通道網絡格局日益成熟。中歐班列與西部陸海新通道、中老鐵路等實現有序銜接，進一步拓展了中歐班列運輸服務網絡。截至目前，中歐班列已通達歐洲25個國家223個城市，連接11個亞洲國家超過100個城市，服務網絡基本覆蓋歐亞全境。

