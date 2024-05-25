第七屆數字中國建設峰會開幕　展示發展成果

第七屆數字中國建設峰會開幕，兩岸科技創新中心展示兩岸產業發展新成果 中評社北京5月25日電／5月24日，第七屆數字中國建設峰會在福建省福州市開幕。本次數字峰會的主題為“釋放數據要素價值，發展新質生產力”，兩岸科技創新中心緊密圍繞峰會主題，向參展觀眾展示兩岸科技創新和產業發展成果。



參展期間，兩岸科技創新中心邀請新一代信息技術、生物醫藥和大健康、機器人和智能製造等領域的兩岸十餘家科技企業參展。中心合作企業展出的亮亮視野的聽語者眼鏡、瑞愛鑫生醫的光動能按摩機、京東健康的京智康智能初篩機器人等展品吸引眾多觀眾和媒體關注，工作人員現場講解展品技術特點、應用場景等，並邀請參展觀眾現場體驗。



此次兩岸科技創新中心參加數字峰會兩岸融合專題展，是北京市貫徹落實兩岸融合發展示範區建設的實際行動和具體舉措，多角度展示了兩岸企業的科技創新成果、兩岸科技創新中心的建設成果以及北京高質量發展成果。未來，兩岸科技創新中心將聚焦兩岸優勢產業和未來產業合作，協同整合兩岸科創產業資源、人才資源、配套政策資源，支持台商台企深入參與北京國際科技創新中心建設，積極助力兩岸融合發展示範區建設，促進技術對接、項目合作和人才交流，持續為新質生產力發展“蓄勢賦能”。

