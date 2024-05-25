兩岸科技創新中心舉辦專題宣介會

兩岸科技創新中心在第七屆數字中國建設峰會期間舉辦專題宣介會 中評社北京5月25日電／5月25日上午，兩岸科技創新中心宣介會在第七屆數字中國建設峰會新聞發布廳舉行。兩岸科技創新中心組委會辦公室負責人、北京亦莊盛元投資開發集團有限公司副總經理謝思員以“科技創新 融合發展”為主題，重點介紹了兩岸科技創新中心六大功能平台及三大支持體系等情況，受到與會媒體關注。



謝思員介紹說，兩岸科技創新中心立足“政府指導、市場運作，科技引領、產業導向，統籌整合、兩岸特色”的發展定位，以“加強兩岸經貿科技交流合作，推動兩岸創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，深化兩岸融合發展”為目標，建立“政、企、科、協”協同一體的創新機制，匯集開發、孵化、轉化、運用和服務等多項功能，打造兩岸科創體系。目前，中心設置有六大功能模塊，包括科研協同平台、成果展示平台、技術交流平台、項目合作平台、人才交往平台、企業服務平台。



謝思員表示，自今年4月12日兩岸科技創新中心啟動運營以來，合作企業已達41家，“科技創新 融合發展”主題展已接待兩岸相關協會、企業23批次，參訪總人數近300人。未來，兩岸科技創新中心將重點圍繞“科技發展、合作交流、綜合服務”三個方面提升服務兩岸企業創新發展能力，積極參與兩岸融合發展示範區建設，整合資源優勢，拓寬合作領域，持續深化兩岸交流，推動兩岸科技創新和產業融合邁上新台階。



據悉，2023年9月，在第26屆京台科技論壇開幕式上，全國首家“兩岸科技創新中心”正式揭牌，落地在北京經濟技術開發區。兩岸科技創新中心由北京市相關部門和兩岸有關協會、企業共同發起建立，旨在打造面向兩岸科技企業的創新融合發展綜合服務平台，突出以科技創新為主導，以科技服務為核心，推動京台科技合作和兩岸優勢產業對接，服務北京國際科技創新中心建設，助力深化兩岸融合發展。