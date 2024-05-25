桂澳謀求全方位合作共襄大灣區發展機遇

中評社北京5月25日電／據新華社報導，廣西壯族自治區人民政府24日與澳門特區政府簽署全方位合作意向書，桂澳政府部門、高校間簽署7項合作協議，涵蓋經貿、文化、旅遊、環保、中醫藥等多個領域。



“共襄大灣區高質量發展 共享戰略腹地建設機遇——2024廣西澳門行”24日在澳門舉行。桂澳兩地對口單位相關負責人在儀式上簽署了全方位合作意向書以及協議。其中，廣西中醫藥大學與澳門大學、廣西商務廳與澳門特區政府貿易投資促進局、廣西文化和旅遊廳與澳門特區政府文化局等桂澳政府部門、高校間簽署7項合作協議。此外，雙方還簽署電子信息、金融、中醫藥材、跨境電商等產業項目投資協議。



澳門特區行政長官賀一誠致辭表示，2014年澳門與廣西共同簽署《桂澳兩地合作會談紀要》，商定了重點合作領域，兩地合作不斷擴展和深化，成效顯著。澳門積極配合廣西全面對接和服務粵港澳大灣區建設，支持廣西建設成為連接港澳和東盟產業鏈、創新鏈、供應鏈、資金鏈的粵港澳大灣區重要戰略腹地。



廣西壯族自治區黨委書記劉寧表示，廣西作為粵港澳大灣區建材、農副產品、電力等資源要素的保障區，積極融入粵港澳大灣區的產業鏈、創新鏈、供應鏈、資金鏈，未來將深化務實合作，攜手譜寫桂澳合作新篇章。



澳門廣西青年聯誼會會長何凝瑩說，廣西正在打造粵港澳大灣區重要戰略腹地，在區域合作中扮演重要角色，也為區域經濟發展注入了新的動力和活力。



“桂澳可攜手打造現代化產業集群，攜手構建跨區域跨境產業鏈供應鏈，攜手推動桂澳經濟繁榮發展。”廣西壯族自治區政府黨組成員、自治區產業園區改革發展辦主任鄒展業說。



（來源：新華網）