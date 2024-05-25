各界人士暢談共創共享人文灣區機遇灣區

中評社北京5月25日電／據新華社報導，“在嶺南文化的深層，一直有一種濃鬱的家國情懷”“粵港澳大灣區共煲一鍋精彩滾燙的文化高湯”……在24日舉行的2024文化強國建設高峰論壇“人文灣區 機遇灣區”分論壇上，與會嘉賓暢談人文灣區的歷史淵源與深厚底蘊，共話機遇灣區的獨特優勢和無限未來。



全國人大代表、香港立法會議員霍啟剛表示，應該把握機遇、善用優勢，鞏固大灣區的文化內涵，推進深度交流合作，把大灣區的歷史、文化、人文精神一代又一代傳承下去；同時，粵港澳三地應發揮自身優勢，發展高質量的文藝內容，共同推進中華民族偉大復興進程。



廣綉、粵劇、醒獅……粵港澳三地同根同源，嶺南文化是三地共通的文化語言，承載著共同的人文記憶。“講好灣區故事，是講好中國故事的重要體現。”香港浸會大學教授葛亮表示，將嶺南傳統文化作為基點，勾勒豐贍的中華民族歷史圖景，藝術工作者當以文為履，砥礪前行。



人文灣區孕育出無限機遇。從歷史古跡保護、文博機構聯動、文化設施共享，到影視合作、藝術展演聯通，再到高等學校學科互認、圖書館資源互通……粵港澳三地優勢互補，交流合作空間巨大。



藝術家、清華大學文科資深教授韓美林對大灣區的蓬勃發展感慨萬千。30年前，他受邀為深圳創作了城市雕塑《蓋世金牛》；30年後再次來到深圳，他希望能用藝術賦能大灣區發展。



（來源：新華網）