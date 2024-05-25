第七屆進博會推介會在土耳其舉行

中評社北京5月25日電／據新華社報導，第七屆中國國際進口博覽會推介會24日在土耳其第一大城市伊斯坦布爾舉行，來自政商學各界近百人參加活動。



土耳其愛琴海出口商協會負責人亞克·埃斯基納齊致辭時表示，該協會2019年與進博會結緣，協會多家成員通過進博會平台把土耳其的商品帶去中國，“我們非常期待參加第七屆中國國際進口博覽會，中國市場充滿機會”。



土耳其對外經濟關係委員會土中理事會主席科爾汗·庫爾德奧盧說，土耳其連續6年參加進博會，土耳其食品和化妝品類很多商品深受歡迎。進博會為土耳其眾多企業提供了重要商機，也成為兩國經貿交流的重要平台。



中國國際進口博覽局副局長戈宏向與會各方介紹了第七屆進博會國家綜合展、企業商業展、虹橋國際經濟論壇、專業配套活動和人文交流活動等相關板塊亮點及籌備情況。



中國駐伊斯坦布爾總領事魏曉東表示，土耳其作為中國的重要貿易夥伴，自進博會舉辦之初就結下了深厚緣分，每年都有幾十家土耳其企業赴華參展，產品涉及家電、食品等多個領域。中方期待越來越多土耳其優質商品和服務通過進博會平台進入中國市場，分享中國經濟發展紅利。



推介會上，土耳其愛琴海出口商協會等3家土耳其機構和企業與中國國際進口博覽局簽署第七屆進博會參展合同或合作備忘錄。



本次推介會由中國國際進口博覽局、中國駐土耳其大使館、駐伊斯坦布爾總領館、國家會展中心（上海）聯合主辦。



（來源：新華網）