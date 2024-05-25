布加勒斯特中國文化中心舉行揭牌儀式

中評社北京5月25日電／據新華社報導，位於羅馬尼亞首都布加勒斯特市中心的布加勒斯特中國文化中心24日舉行揭牌儀式，羅外交部國務秘書赫里斯泰亞和中國駐羅大使韓春霖共同為中心揭牌，百餘名各界人士出席活動。



赫里斯泰亞在致辭中讚揚中國文化的活力與多樣性，並回顧了羅中兩國悠久的文化交流歷史。他表示，中國是文明古國，其文化值得學習和研究。羅中雙方在教育、藝術等領域合作取得顯著進展，希望未來能進一步加深經貿、文化、教育、旅遊等領域的交流與合作。



韓春霖在致辭中說，布加勒斯特中國文化中心揭牌啟用不僅是中羅友好關係中值得紀念的時刻，更是兩國人文交流的新篇章。衹有堅持平等、互鑒、對話、包容的文明觀，才能促進世界的豐富多樣和欣欣向榮。該中心將成為兩國文化交流合作、深化友誼的平台和紐帶，助力兩國關係穩步向前。



布加勒斯特中國文化中心主任徐寧波表示，該中心將致力於成為羅馬尼亞民眾全面瞭解中國的窗口，促進中羅民心相通，推動人文交流合作走深走實。



揭牌儀式上，中國歌劇舞劇院民族樂團和羅馬尼亞小快板兒童合唱團聯合獻上一台“絲路掠影－中西樂器對話音樂會”，為現場嘉賓帶來傳統與現代交融的美妙音樂體驗。



當天，文化中心還舉辦了由中國美術學院特別策劃的《興來如答——埃烏琴·博巴與中國當代繪畫文獻展》。展覽共展出75件作品，充分展現了文明交流互鑒在推動中羅兩國文化交流中的重要意義。



（來源：新華網）