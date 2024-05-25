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美國總統拜登批准緬因州等地重大災難聲明
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2024-05-25 16:26:39
中評社北京5月25日電／據央視新聞報導，當地時間5月24日，根據白宮發布的聲明，美國總統拜登當日宣布批准緬因州、內布拉斯加州和希沃特吉尼亞州重大災難聲明，並下令調動聯邦資金，用於各州近日受惡劣天氣影響的恢復工作。
根據聲明，州政府和符合條件的地方政府以及某些私人非營利組織可在費用分攤的基礎上獲得聯邦資金，聯邦資金還可以在成本分攤的基礎上用於全州範圍內的減災措施。
（來源：中國廣播電視總台央視新聞）
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