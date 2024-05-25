網評：如何破解“一到退租就麻煩”

中評社北京5月25日電／來源：北京日報 作者：田聞之

“一到退租麻煩就來！”一則吐槽退租時被房東以各種奇葩理由索賠的帖子，在網上引發極大共鳴。再聯繫此前有租客退房時，房東“提燈驗房”索賠過萬，許多網友感慨：租房咋就這麼鬧心？



當今中國社會人員流動頻繁，租房已是一種常態。數據顯示，大城市中約70%的新市民、青年人選擇租房居住。雖然租房市場也在不斷完善，但各類糾紛始終高發。類似退房定損時掉了半點墻皮要求賠償千元，強制提前退房或“二房東”拿錢跑路，租到甲醛房問題房、遇到水電費刺客等等，讓租客不僅錢包受損、更心力交瘁。租前忐忑、住時鬧心、退時糾纏，加劇著不信任感，也破壞著租房市場的整體環境。



租房本是再正常不過的市場行為，為何“么蛾子”不斷？其一，租房涉及的金額說大不大、說小不小，走訴訟程序耗時耗力，忍氣吞聲又心有不甘，扯皮吵架自然不少；其二，退租換租不同於一般退換貨，不到萬不得已，沒人願意“大包小裹”騰挪。而本來用於兜底房東權益的押金，也易被“無良者”揩油拔毛。儘管租客損壞房屋轉身走人的現象亦不時出現，但整體而言，租客大多處於被動境地，特別是一些年輕人剛剛走出校門，社會經驗不足，能否住得安心、退得放心，更是心裡打鼓。



如今，打開各大社交平台，“租房攻略”互動火熱，汲取經驗、做好“防護”，不失為一種互助。但推進租賃市場健康發展，不能僅靠自發式“學習維權”“零敲碎打”，主要還得靠完善相關法規，加大市場整治力度。歸根結底，公平合理是租賃關係的基石，既然擬定了合同、約定了責任，房東要遵守，租客應履行。以法治精神和契約精神大力規範市場，租房這事才能少些鬧心。



租的是房屋，過的是生活。隨著時代觀念變化，人們對於租住品質的要求水漲船高，房東與租客的整體素質也在提升，願更多人租得安心、住得開心，相互理解、實現共贏。