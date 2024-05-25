網評：公共智能設備豈能頻頻“失能”？

中評社北京5月25日電／來源：北京日報 作者：孫延安

近年來，城市街頭巷尾出現了許多智能設備，涵蓋餐飲、充電、廢品回收等諸多領域。但經過一段時間的運行，不少智能設備頻頻“黑臉”罷工，或是功能“雞肋”、體驗感差，給市民帶來困擾。



隨著生活品質提升，市民需求日益多元。基於就近提供服務、提升辦事效率等目的，在城市推廣智能設備，本是好事。可眼下，設備“失靈”的情況尤為普遍：有的自動售賣機顯示屏“黑臉”，長期失管電線裸露，商品落滿灰塵；有的智能舊衣回收櫃已然荒廢，舊衣物堆積數月沒人管；還有的智能垃圾桶語音識別不靈，往往只能按鍵開蓋，與普通垃圾桶無異……這些設備打著“智能服務”的旗號，到頭來反倒成了“無人服務”，頗讓人無奈。



智能設備“失能”，背後有各種原因，尤其是運營管理問題。某些智能設備本不成熟、可靠性差，未充分市場調研和先期試點，便一哄而上盲目布局，將不可避免產生試錯成本，造成資源浪費。另外，智能設備的維護與保養，直接責任方往往是相關企業，一旦企業出現經營異常，或者乾脆撂挑子，設備後續幾乎就只能“自生自滅”，社區、物業和屬地多半有心無力，徒增城市管理負擔。



用“綉花精神”治理城市，因地制宜增補便民設施之後，配套服務與運維管理也須重視。若缺少這一環，無論標榜多麼智能高端，本質就是添堵添亂的半吊子工程。“城市家具”的增補打理，無論大件小件，皆不能任性而為，而應基於完善系統的需求論證審慎決策。眼下，對於已設立的各類智能設備，確有價值者，需加強後續管理維護，建立地圖台賬，便於市民查詢使用。而對於一些長期棄用，甚至影響正常通行的“僵屍設備”，該清理就要及時清理，還清朗公共空間於民。



智慧城市是一項複雜的系統工程，哪一環都不能掉鏈子。與時俱進，讓智能服務便利市民、融入生活，才是城市治理升級的本意。