網評：書香文韵引客來

中評社北京5月25日電／來源：人民日報 作者：常 晉

新環境、新服務、新業態……前不久，被譽為“百萬學子大書房”的北京中關村圖書大廈，歷經百日閉店精心打造，煥新歸來。相隔不遠，老牌書店“風入鬆”在與讀者闊別13年後，也重新開業。“重啟”後的書店裡讀者絡繹不絕，人們品味書香、找尋記憶，充分彰顯了實體書店的獨特吸引力。



數字化浪潮下，人們的閱讀選擇和生活方式更加多元。電子閱讀靈活智慧，網絡購書方便快捷，為什麼仍有不少人願意走進書店？



那種浸潤於心的文化韵味與獨特氛圍，或許是重要原因。光線柔和、書架林立，漫步紙墨之間，仿佛能夠屏蔽外界的喧嚷與嘈雜。看到倚墻而立的讀者，聽到偶爾翻頁的沙沙聲，時光悄然變慢，心靈也歸於平靜，一種難以言喻的滿足感和獲得感生發其間。對很多人來說，書店不僅僅是售書、購書的場所，更是快節奏生活中的精神港灣，它打開了人們的閱讀視野，也承載著人們的情感體驗。在這裡，人們可以“詩意地栖居”，享受在生活罅隙中緩緩流淌著的美好時光。



每一家書店都有自己的“性格”，從而吸引興趣相投的人。風格各異的選書標準、展陳布置、裝修風格，造就了書店獨特的標識，也傳遞出不同的理念，能夠更好滿足讀者個性化的需求。“風入鬆”書店，知時閱世、何以中國等專題書展顯著醒目，帶來高質量人文學術閱讀；甘肅敦煌書局立足敦煌藝術特色，結合洞窟似的弧形設計，讓讀者在濃厚的書香氛圍與文藝空間中穿梭，沉浸式感受敦煌文化與藝術的魅力。書店內豐富的閱讀服務，也可以讓讀者與書籍更好實現“雙向奔赴”。比如，河南鄭州購書中心設置薦書師，介紹不同版本圖書特點，幫助顧客快速“選對書、選好書”。身臨其境的在場感、匠心獨具的設計感、細致周到的體驗感，這是實體書店的浪漫，也是其獨特價值所在。



如今，書店的功能也愈發齊備。琳琅滿目的文創產品、精致誘人的咖啡甜點、豐富多彩的藝術展覽……基於圖書，又不止於售書，實體書店正融合新業態，以“書店＋”模式打造出更多元的消費場景和更有趣的文化體驗。在這裡，既可以挑選心儀的讀物，在安靜的角落享受閱讀的樂趣；也能夠參加讀書會，與志同道合的書友交流分享；還有機會體驗非遺教學，帶著孩子感受文化的魅力。連接人與書、人與人，實體書店隨時代變遷，內涵不斷豐富，已發展為復合型的文化場所、思想交流的社交場所，這是虛擬的網絡空間無法替代的。

