網評：無底線“蹭流量”該消停了

中評社北京5月25日電／來源：南方日報 作者：陸 夷

隨著郭有才從一個草根歌手一炮而紅成為頂流主播，菏澤南站被“帶火”得一塌糊塗——一大批自媒體蜂擁而至，有的奇裝異服、扮醜搞怪，有的表演低俗、嘩眾取寵，稱之為“群魔亂舞”也不為過。



這場“流量的狂歡”在輿論場引發軒然大波，也並非無跡可循。從“拉面哥”家門口被圍堵，到全紅嬋老家被打卡者“包圍”，再到炮製“秦朗丟作業”熱點等，近年來線上線下聞流量而動的自媒體大有人在，各種熱搜話題也是輪番登場。衝著流量和變現，一些自媒體博主無所不用其極，在道德和法律的邊緣瘋狂試探。這次還有人搞出了“北大破格錄取郭有才”的謠言，簡直“滑天下之大稽”。



雖然如此，把板子全部打到郭有才或菏澤當地頭上，也失之偏頗。在察覺到事態或走向失控之後，5月20日，菏澤南站發布公告稱，鑒於考試比較集中，將不再舉辦各類文娛活動，並在現場增加了執法人員維持秩序，對直播的非正能量網紅進行勸阻勸離。5月22日，郭有才在直播後宣布，將停播三天“去學習學習”，網友點贊“這才是正確態度”。



鬧劇已經散場，但反思不應停止。為何這麼多人被流量衝昏頭腦？“誰蹭誰紅”的邏輯怎麼還能大行其道？還會不會出現下一場“群魔亂舞”？……一系列問號需要拉直，無不提醒我們必須重新審視“流量為王”“流量至上”。無論是個體還是城市甚至整個社會，一旦喪失理性思考、降低自我要求、放鬆底線原則，必將掉入“流量陷阱”，帶來難以逆轉的影響。



人們樂見線下空間的規範、清理，但還有一個繞不過的問題是，在這些事件中的直播、短視頻平台又該如何應對？今年4月開展的“清朗·整治‘自媒體’無底線博流量”專項行動，明確提出加強重點平台和重點環節管理，加強自媒體賬號全流程管理，以及完善流量管理措施，側面反映出在優化算法模型和推薦機制方面，平台大有可為，做得還遠遠不夠。對於那些純粹為了博眼球的自媒體，也是時候拿出真招實招，讓它們消停消停了。



如何健全流量分配機制，擴大優質內容觸達範圍，讓大流量流向正能量，讓好內容能被看到被分享，同樣迫切需要正視和解決。