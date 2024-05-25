網評：促進網絡拍賣規範健康發展

中評社北京5月25日電／來源：南方日報 作者：王慶峰

近日，市場監管總局、商務部、國家文物局三部門聯合印發《關於促進網絡拍賣規範健康發展的指導意見》。這是網絡拍賣領域第一個規範性文件，填補了網絡拍賣管理的制度空白，對於促進網絡拍賣行業持續健康發展具有重要意義。



網絡拍賣是基於互聯網平台進行線上競價，由價高者取得的一種交易方式，具有跨時空、廣參與、交易便捷、易於成交等特點。這些年，“直播拍賣”“網絡競價”等新形式不斷出現，大到車輛、房產、股票，小到手機號、遊戲卡、手辦等，都已成為拍賣平台的常見拍品。截至2023年，各類網絡拍賣活動的年成交規模已超萬億元，在盤活存量資產、提高要素配置效率、完善現代流通體系等方面作用明顯，對穩增長、促消費、擴就業也有積極影響。



然而，消費者在網絡拍賣中往往只能通過圖片文字等描述來瞭解拍賣品，也讓拍賣展示、質量核驗、參與競價、貨物交割等環節產生了更加突出的風險隱患。比如，有的“有照無證”“無照無證”，擅自經營文物拍賣，曾有消費者1元搶拍花瓶，結果付款秒變9999元；有的披露信息不全面、隱蔽瑕疵難查驗，以次充好、虛標價格等欺詐行為屢見不鮮；還有的利用網絡拍賣的匿名性，請員工當“托”，自導自演抬競價，嚴重侵害消費者的合法權益……



梳理相關法律規定，均未對網絡拍賣作出明確規定，這很容易讓網絡拍賣淪為監管盲區。這次《指導意見》的最大亮點，就是首次明確堅持線上線下拍賣監管制度的一致性。按照現行法律規定，網絡交易活動中的不正當競爭、侵犯消費者權益、違法廣告等行為，理所當然屬於市場監管的範圍；而商務部門作為電子商務的主管部門，要依據《拍賣法》頒發拍賣經營批准證書；如果涉及文物拍賣，還需要取得文物拍賣許可證，進行備案等。



如何讓監管有效落地？網絡平台至關重要。作為鏈接經營者和消費者的“中間人”，網絡平台不僅起到撮合作用，而是兼具“市場”和“企業”雙重屬性，離交易最近，離數據最近，是推動網絡拍賣規範健康發展的重要參與者。這次《指導意見》壓實平台主體責任，強調要強化平台內部治理。從規定履行對平台內網絡拍賣經營者信息的核驗、登記義務，到明確對違規拍賣信息的依法處置、報告責任等，都厘定了網絡拍賣平台經營者的主體責任。

