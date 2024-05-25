支持將符合條件村衛生室納入醫保定點

中評社北京5月25日電／據新華社報導，發揮醫保基金導向作用，支持將符合條件的村衛生室納入醫保定點……國家醫保局24日發布《關於進一步推廣三明醫改經驗 持續推動醫保工作創新發展的通知》，明確要落實好三明醫改取得的制度性成果。



圍繞“三醫”協同發展和治理，通知從加快藥品耗材集采改革進度、加大醫保支持基層醫療機構力度、著力提升醫保支付管理水平等6個方面明確將要開展的“任務清單”。



在藥品耗材集采改革方面，各省份2024年要實現國家和省級集采藥品品種達500個以上。通知明確，要確保以集采為推動力實現更深層次、更高質量的“騰籠換鳥”，集采騰出的費用空間首先向人民群眾釋放改革紅利，並為新藥、新診療項目進入臨床應用騰出空間，為醫療服務價格調整創造條件。



為進一步支持基層醫療衛生服務體系建設，通知明確要支持符合條件的村衛生室納入醫保定點，方便農村居民就醫。同時，要完善緊密型縣域醫共體績效考核體系，突出服務質量和數量、群眾滿意度等指標，將考核結果與結餘留用政策掛鈎。



在提升醫保支付管理水平方面，通知明確要建立健全管用高效的醫保支付機制，加快推行以按病種付費為主的多元復合式醫保支付方式，在確保2024年實現按病組和病種分值（DRG／DIP）支付方式改革統籌地區全覆蓋的基礎上，提質增效。國家統一制定DRG／DIP付費管理辦法，建立DRG／DIP分組定期規範升級制度，使分組貼近臨床需求，符合地方實際。



此外，通知要求持續加強醫療服務價格管理，全面落實醫療服務價格動態調整機制，進一步聚焦兒科、產科、精神、中醫等臨床學科，重點關注診查、護理、急搶救、病理等項目價格。堅持將價格構成中技術勞務占比60%以上的項目優先納入調價範圍。



根據通知，各級醫保部門要細化完善推廣三明醫改經驗的措施要求，國家醫保局將密切跟蹤並評估各地推廣三明醫改經驗工作進展情況。



（來源：新華網）