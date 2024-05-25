六部門出台方案推動文化和旅遊領域設備更新

中評社北京5月25日電／據新華社報導，國家發展改革委、住房城鄉建設部、文化和旅遊部、國家電影局、廣電總局、國家文物局24日聯合對外發布《推動文化和旅遊領域設備更新實施方案》。方案提出，力爭到2027年，引導推動全國文化和旅遊領域更新一批設施設備，保持相關投資規模持續穩定增長，全面提升服務質量，推動文化和旅遊高質量發展。



方案部署了8方面行動：一是實施觀光游覽設施更新提升行動，更新升級遊客運載設備、旅遊觀光設備。二是實施游樂設施更新提升行動。三是實施演藝設備更新提升行動。四是實施智慧文旅改造提升行動，更新升級智能管理服務設備、沉浸式體驗設備。五是實施文物保護利用能力提升行動，加快替換博物館老舊設備，更新升級文物勘察、科研和展示設備。六是實施電影產業高新促進行動，推動電影拍攝水平提質升級，提高電影製作整體水平，推進電影放映技術自主創新。七是實施高清超高清設備更新提升行動，提升超高清頻道制播和傳輸覆蓋能力，加快內容制播傳輸發射設備升級。八是實施歷史文化名城和街區保護行動，更新升級保護管理和監測設備。



方案明確，各地要統籌多渠道資金，給予積極支持。鼓勵文化和旅遊領域企事業單位運用自有資金積極進行設備更新，提高服務質量。將符合條件的重點項目納入超長期特別國債等資金支持範圍。引導政策性、商業性金融機構加強對文化和旅遊領域設備更新的支持。



（來源：新華網）