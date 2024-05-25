香港GEM改革顯效　時隔三年多重啟IPO

中評社北京5月25日電／據證券日報報導，時隔三年多，GEM（Growth Enterprise Market，香港創業板）重啟IPO。



5月24日，優博控股公告稱擬發售1.25億股股份，預計於6月3日上市。如上市順利，將成為香港GEM時隔三年多以來，首家通過聆訊且掛牌上市的公司。



港交所官網信息顯示，目前，除了優博控股已通過聆訊即將上市之外，還有2家遞交GEM掛牌申請的企業：元續科技控股、廣東集信國控檢測分別於去年12月8日、今年3月27日遞交IPO申請。



吸引更多優質企業赴港上市



天眼查顯示，優博控股曾於2022年至2024年期間先後五次遞表港股。若此次順利上市，優博控股將成為香港GEM改革後首家在GEM成功掛牌上市的企業。



據悉，由於在GEM上市的公司普遍為中小型公司，相比香港主板上市公司，可能面臨投資風險和二級市場流動性等壓力。



港交所近年來啟動GEM改革，旨在支持優質中小企業上市融資。在去年12月15日，港交所就有關GEM上市改革的咨詢文件刊發咨詢總結。今年1月1日，GEM上市規則正式生效。



從GEM改革之後的上市規則來看，重新推出了簡化轉板機制，符合資格的GEM發行人轉主板，不需重新委派保薦人盡調等；增設“市值／收益／研發測試”的上市標準，支持從事研發活動的高增長企業；縮短控股股東上市後的鎖定期至12個月；取消強制公布季度業績規定，其他持續責任與主板發行人一致。



隨著GEM改革推進，有望為港股市場注入新的活力，預計將吸引更多來自新興行業的企業選擇在香港創業板上市。

