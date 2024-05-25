400億元！20年超長期特別國債正式首發

中評社北京5月25日電／據新華社報導，24日，首期20年超長期特別國債在北京證券交易所順利發行。



“從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設”——今年的政府工作報告提出之後，超長期特別國債備受關注。



“國債”“超長期”“特別”，這一組合代表什麼意義？



國債，是國家為了籌集財政資金而發行的一種政府債券。一般認為發行期限在10年以上的利率債為“超長期債券”。和普通國債相比，超長期債券有助於緩解中短期償債壓力。



特別國債的“特別”之處，就是具有特定用途、服務專項需求，資金使用針對性強、效果顯著。我國曾在1998年、2007年和2020年分別發行過3次特別國債。從歷史經驗來看，特別國債發行將對經濟社會穩定向好發展產生積極影響。



從支持領域來看，超長期特別國債重點聚焦加快實現高水平科技自立自強、推進城鄉融合發展、促進區域協調發展、提升糧食和能源資源安全保障能力、推動人口高質量發展、全面推進美麗中國建設等方面的重點任務。



從今年的發債“日程表”看，自5月中旬持續至11月中旬，20年、30年和50年超長期特別國債將分別發行7期、12期、3期，首發日期分別為5月24日、5月17日、6月14日。5月17日發行的30年超長期特別國債，市場認購熱情高漲。



24日首發的20年超長期特別國債有何特點？



據瞭解，此次發行的20年超長期特別國債為固定利率附息債，票面利率通過競爭性招標確定，自2024年5月25日開始計息，每半年支付一次利息。

