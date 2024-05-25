數字之光閃耀有福之州

中評社北京5月25日電／據光明日報報導，5月24日，第七屆數字中國建設峰會在福建福州拉開帷幕。本次峰會聚焦“釋放數據要素價值，發展新質生產力”主題，是國家數據工作體系優化調整後首次舉辦的數字中國建設峰會。



數字中國建設峰會在福州已經連續成功舉辦六屆。據統計，自2018年首屆峰會至今，已有超1800家單位參展，促成近2600項數字經濟項目簽約落地，一大批數字經濟領域的頭部企業、專精特新企業紛紛在福州落地布局。去年，福建數字經濟增加值達2.9萬億元，對全省經濟總量的貢獻超過一半。



數字之光正在有福之州閃耀，數字中國建設正在蓬勃發展。



“好神奇呀！和它說說話，一杯咖啡就點好了！”在福州市煙台山商業漫步街區，前來參觀的遊客林女士說，在這裡，點咖啡甚至不需要用手機，和智能助理說說話即可。



數字點亮生活，文旅也被賦予了無限可能。在煙台山商業漫步街區，由數字中國建設峰會組委會聯合螞蟻集團打造的“AI在煙台山”科技體驗周也正式開啟，一系列AI生活新風潮體驗以及好玩有趣的AIGC（生成式人工智能）系列互動裝置紛紛亮相。



“我們這兒作為數字街區的體驗點，主要是讓大家體驗各類的AI應用和服務。你把出行需求告訴智能助理，它就會幫你規劃路線。”福州市煙台山數字街區體驗點工作人員袁琦介紹。



在三坊七巷郎官巷嚴復故居門前，遊客掃碼進入“金牌解說”小程序，即可擁有一名“專屬講解員”，通過VR實景視頻和真人語音講解，幫遊客沉浸式瞭解嚴復的一生。據景區相關工作人員介紹，去年2月，“金牌解說”小程序上線，不僅解決了旺季解說不足的問題，還滿足了遊客個性化的需求。目前，“金牌解說”小程序已推出三坊七巷街區整體概況、林覺民·冰心故居、嚴復故居水榭戲台等代表性景點的講解內容，讓遊客體驗沉浸式游覽。

