鄭商所將實現已上市活躍期貨品種期權全覆蓋

中評社北京5月25日電／據中國證券報報導，近日，中國證監會同意鄭州商品交易所（簡稱“鄭商所”）紅棗、玻璃期權註冊。鄭商所已先後推出白糖、棉花、PTA、甲醇、純碱等16個期權品種，此次紅棗、玻璃期權掛牌上市後，將實現已上市活躍期貨品種的期權全覆蓋。



接受記者採訪的市場人士認為，上市紅棗、玻璃期權，可與現有期貨期權品種形成合力，提供更加豐富、精細、靈活的風險管理工具，更好服務中小微企業穩健經營和產業高質量發展，助力國家鄉村振興和綠色發展戰略。



期貨市場規模持續擴大



據介紹，紅棗、玻璃品種現貨規模大，市場主體豐富。我國紅棗、玻璃品種產銷量多年來均位居世界首位，紅棗是我國特色農產品，也是深受廣大人民喜愛的滋補佳品；玻璃廣泛應用於建築、汽車等行業。紅棗、玻璃上中下游市場主體豐富，相關產業企業數量均逾千家，整體避險需求較大。



為服務紅棗、玻璃產業發展，鄭商所分別已於2019年和2012年上市紅棗、玻璃期貨，經過多年精心培育，紅棗、玻璃期貨市場規模持續擴大，產業客戶參與不斷深入，服務實體經濟作用逐步顯現。紅棗、玻璃期貨價格逐步成為現貨貿易的重要參考，產業企業積極運用基差點價、合作套保等模式管理生產經營風險。



企業需求進一步增強



據統計，年產量排名前十的紅棗、玻璃企業大部分均已參與期貨市場進行風險管理，上述期貨品種在服務企業穩健經營和產業轉型升級等方面發揮了積極作用。

