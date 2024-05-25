證監會：不斷夯實科技監管基礎

中評社北京5月25日電／據證監會5月24日消息，近日，證監會發布《投資研究時序數據參考模型》《證券期貨業基礎數據元規範 第1部分：基礎數據元》《證券期貨業基礎數據元規範 第2部分：基礎代碼》等3項金融行業標準，自公布之日起施行。



《投資研究時序數據參考模型》金融行業標準規定了投資研究時序數據主數據體系、數據指標名稱規範、數據定義、數據API等要求，通過對投資研究主數據進行分類、設計主數據維度表達方案等步驟，形成了時序數據指標參考模型。



標準的發布實施可提高投資研究領域數據質量、實現行業機構間時序數據共享、發揮數據應用價值。



《證券期貨業基礎數據元規範》金融行業系列標準由2個部分構成：《第1部分：基礎數據元》《第2部分：基礎代碼》。該系列標準通過溯源法規、細化技術屬性、完善約束規則等步驟，規範了行業核心通用的數據項名稱、含義、分類、類型及長度等屬性，為後續各類業務域數據元標準編制提供了遵循依據。標準的發布實施有利於提升行業基礎數據準確性、降低數據處理成本、助力金融機構數字化轉型。



證監會表示，下一步將繼續推進資本市場信息化數字化建設，著力做好基礎標準制定工作，促進信息交換領域標準研製，不斷夯實科技監管基礎。



（來源：中國證券報）