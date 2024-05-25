監管推動券商提升投價報告質量

中評社北京5月25日電／據證券日報報導，當前，由券商提供的投資價值研究報告（以下簡稱“投價報告”）在股票發行承銷中發揮著重要作用，成為網下投資者對發行人投資價值判斷的重要參考材料，其應遵守獨立、客觀、專業、審慎、公平、誠信的基本原則。



5月24日晚間，中國證券業協會（以下簡稱“中證協”）組織起草並發布了《證券公司提供投資價值研究報告行為指引》（以下簡稱《指引》），旨在加強對券商提供投價報告執業行為自律管理，推動提升投價報告質量。



“提升投價報告質量在股票發行承銷環節極其重要。”中國銀河研究院策略分析師、團隊負責人楊超在接受《證券日報》記者採訪時表示，首先，投價報告作為價格發現的工具，能夠幫助市場確定新股的合理價值。其次，投價報告增強了市場透明度，通過提供高質量的投價報告，能夠引導投資者形成對新股價值的預期，幫助市場參與者做出更為明智的投資決策，有利於保護投資者的合法權益；同時，投價報告促進了市場效率提升，通過專業的分析和估值，引導資金向有潛力的企業流動。最後，投價報告還有助於提升發行質量，因為投價報告要求券商進行深入地研究和分析，有利於提高發行公司的信息披露質量和市場認可度。



目前，政策方面正在不斷推動投價報告質量提升，進一步壓實中介機構“看門人”責任。新“國九條”明確提出，強化新股發行詢價定價配售各環節監管，整治高價超募、抱團壓價等市場亂象。3月15日，證監會發布的《關於加強證券公司和公募基金監管加快推進建設一流投資銀行和投資機構的意見（試行）》提出，督促證券公司健全投行內控體系，提升價值發現能力，加強項目甄別、估值定價、保薦承銷能力建設。



在進一步壓實中介機構責任下，相關承銷保薦機構持續加強合規管理、完善內部管理制度，認真履職盡責，在註冊制改革中發揮積極作用。不過，在業務開展過程中也暴露出投價報告質量不高，部分投價報告預測偏離度較大，分析師執業獨立性不夠等問題，亟須進行規範。為此，中證協證券分析師與投資顧問專業委員會組織起草了《指引》，旨在進一步規範投價報告的形成過程，防範利益衝突，強化分析師執業獨立性，推動提升投價報告質量，充分發揮投價報告在發行定價中重要參考作用。

