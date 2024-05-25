證監會發布減持新規　夯實市場長期穩定基礎

中評社北京5月25日電／據中國證券報報導，為進一步規範股份減持行為，證監會5月24日正式發布《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》及相關配套規則。



《減持管理辦法》意在解決減持監管面臨的突出問題。保留了大股東減持預披露要求、“爬行”減持即每三個月的減持比例限制、首發前股份的減持比例限制等實踐中運行較為成熟的核心條款，進一步規範大股東特別是控股股東、實際控制人的減持行為，全面封堵可能存在的規則漏洞，嚴格防範各類“繞道減持”行為。



在業內人士看來，作為史上最嚴減持新規，《減持管理辦法》的發布將會降低市場大規模拋售風險，夯實市場長期穩定基礎。



首次以規章形式出台



股東減持牽涉利益主體多元，投資者關注度高，關係市場秩序和公平性，因此，完善減持制度意義重大。本次調整後，減持制度有兩大鮮明特點。



一是《減持管理辦法》首次以規章的形式亮相，法律位階提升，權威性、約束力增強，市場預期更加明確。



二是減持規則體系更加清晰有層次。證監會層面，規章作為基本要求和一般規定；本次同步修訂的《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》，以及本次未修改的創投反向掛鈎規定，作為特別規定，共同構成了“1＋2”的制度架構。交易所層面，減持指引和詢價轉讓指引也同步做了修改，與證監會規定做了銜接，整合了之前問答內容，進一步細化了相關要求。



中國證券報記者梳理發現，《減持管理辦法》意在解決減持監管面臨的突出問題。一方面，堅持分類施策，進一步規範大股東特別是控股股東、實際控制人的減持行為，督促其專注公司發展和經營、關注投資者回報水平，減少減持套利空間；另一方面，按照實質重於形式的原則，強化穿透式監管，全面封堵可能存在的規則漏洞，嚴格防範各類“繞道減持”行為，織密減持制度網。

