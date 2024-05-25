200多項成果集中亮相全國科技活動周

中評社北京5月25日電／據新華社報導，“雙眼登珠峰”、以航天員視角乘坐神舟飛船……25日，在北京市石景山區首鋼園11號館舉辦的科技創新展覽上，200多項優秀科技創新成果集中亮相，聚焦新一代信息技術、醫藥健康、能源科技、現代農業、智能製造等。



展覽由科技部、北京市舉辦，公眾不僅可以從中瞭解到科技成果的最新進展，還可參加自然災害與火災自救訓練、智能觸電急救模擬等科普互動體驗活動。與科技創新展覽同步舉行的科學家精神專題展，集中展示我國老中青科技工作者的先進事跡，講述他們矢志報國、賡續傳承的奮鬥歷程，生動展現科學家精神。



此外，展覽現場還將開展“科學第一現場”直擊科技周、北京市科普講解大賽決賽、北京市科普實驗展演大賽決賽等特色活動。



位於北京首鋼園的系列展覽和科普活動是今年全國科技活動周的一部分。據悉，科技部還將在科技活動周期間聯合相關部門和地方開展“知水護水 築夢同行”、“安全屋—守護安全 伴你童行”、“系好學術生涯‘第一粒扣子’”、“兩彈一星”精神進校園、國家生態環境科普基地開放、“走近大國重器—港珠澳大橋”等輪值主場活動。



相關部門將同步舉辦自然資源科技周、住房城鄉建設科技月、交通運輸科技周、農業科技周、氣象科技周、林草科技周等特色活動，組織廣大科技工作者和科普工作者，深入城市社區、農村鄉鎮、廠礦企業、中小學校開展各具特色的科普活動。



全國科技活動周自2001年舉辦以來，已成為一項公眾參與度高、覆蓋面廣、社會影響力大的全國性科技品牌活動。今年的全國科技活動周從5月25日起持續至6月1日，主題是“弘揚科學家精神 激發全社會創新活力”，由科技部、中央宣傳部、中國科協主辦。



（來源：新華網）