這波“承認潮”讓美國更加孤立

中評社北京5月25日電／據新華社消息，挪威、西班牙、愛爾蘭22日分別宣布承認巴勒斯坦國。前不久，巴巴多斯、牙買加、特立尼達和多巴哥、巴哈馬等國也紛紛宣布承認巴勒斯坦國。由於美國從中作梗，巴勒斯坦建國進程長期受阻，近期這波“承認潮”，再次反映出更多國家站在了公平正義一邊，體現了國際社會人心所向。



獨立建國是巴勒斯坦人民的夙願。1988年，巴勒斯坦解放組織宣布巴勒斯坦建國，先後得到130多個國家承認，但其中不包括西方大多數國家。因此，這次三個歐洲國家背離美國釋放出一個強烈信號：在巴以問題上，美國正變得愈發孤立。



正式加入聯合國是巴勒斯坦獨立建國的關鍵一步。早在2011年9月，巴勒斯坦就提出了申請，當時由於美國反對，安理會行動被擱置。今年4月，巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請再次被美國在安理會無情否決。聯合國秘書長古特雷斯近期呼籲國際社會幫助巴勒斯坦實現建立一個主權獨立國家的夙願。



巴勒斯坦人民遲遲無法實現獨立建國的合法民族權利，長期遭受的歷史不公遲遲得不到糾正，“兩國方案”遲遲無法落實，成了巴以衝突循環往復的症結。多年來以色列作為占領方不斷侵蝕“兩國方案”的基礎，當前已持續7個多月的衝突更可能徹底葬送“兩國方案”的前景。去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，雙方傷亡慘重，其中以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過3.57萬巴勒斯坦人死亡、近8萬人受傷。



支持和推進巴勒斯坦獨立建國進程，為落實“兩國方案”、實現中東持久和平提供有力保障，是國際社會的強烈呼聲，也是各方的共同責任。巴勒斯坦問題是中東問題的核心，攸關中東和平穩定，攸關國際公平正義。愛爾蘭總理哈里斯22日在社交媒體發文說，承認巴勒斯坦國是一項明確支持“兩國方案”的決定，是以色列、巴勒斯坦及其人民實現和平與安全的唯一可靠途徑，將有助於中東和平與和解。西班牙首相桑切斯在當天的講話中提到，西班牙作出這一決定只為“和平與正義”。近日，第十次聯合國大會緊急特別會議以壓倒性多數通過決議，重申巴勒斯坦人民擁有包括獨立建國在內的自決權，確認巴勒斯坦符合成為聯合國正式會員國的資格，建議安理會重新積極審議巴勒斯坦加入聯合國的申請，這反映了國際社會的人心所向。

