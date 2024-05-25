中拉經貿合作穩步推進

中評社北京5月25日電／據經濟日報報導，近期，國際機構陸續發布的最新預期顯示，在全球有效需求不足的背景下，拉美地區今年經濟增長走勢總體較為疲弱。世界銀行和美洲開發銀行都將預期下調至1.6%。拉丁美洲和加勒比經濟委員會（以下簡稱拉加經委會）小幅上調預期，但同時指出該地區將繼續走近年來的低增長道路。在此背景下，中拉經貿合作仍穩步推進，這為拉美國家化解經濟困局、促進經濟可持續發展提供助力。



外部環境複雜多變



拉加經委會等機構預測認為，從外部層面看，2024年拉美地區面臨的國際發展環境仍將較為複雜，尤其是全球經濟和貿易增長遠低於歷史平均水平。



“拉美地區國家特別是南美洲國家對初級產品及自然資源出口的高度依賴，使其尤其易受全球經濟周期和大宗商品價格波動的影響。”中國社會科學院拉丁美洲研究所副所長岳雲霞表示，2023年伴隨大宗商品價格下跌，拉美出口收入明顯下降；今年以來大宗商品價格整體保持穩定，但在全球發展放緩、有效需求不足的情況下，拉美經貿增長依然缺乏活力。尤其是玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多爾等拉美主要油氣出口國和智利、烏拉圭等拉美主要農產品出口國受到較大影響。比如玻利維亞2023年出口額為109.11億美元，同比下降20%；今年1月份至2月份出口額仍在下滑，較2023年同期下降22.7%，其中天然氣出口下降26.3%，黃金出口下降達77.6%。



“伴隨新能源汽車市場的不斷擴大，全球對鋰礦的需求不斷提升；拉美憑借豐富的鋰礦資源，已經成為全球主要出口商。然而2023年鋰價格跌幅累計超75%，而且目前跌勢可能仍未結束。”中國國際問題研究院拉美和加勒比研究所副所長步少華表示，這也將給拉美地區的經貿復甦帶來新的挑戰和不確定性。



此外，拉加經委會指出，日益加劇的地緣政治緊張局勢正引起全球價值鏈急劇重塑，越來越多的限制性貿易措施以及一些主要經濟體採取的單邊主義、保護主義政策等，將對包括拉美國家在內的全球產業鏈、供應鏈造成影響。

