中評社北京5月25日電／據人民日報報導，兩年多來，山西10.2萬餘套住房實現“房證同交”



讓“一手拿鑰匙、一手拿房本”常態運行



“交房即交證”是通過優化部門並聯協作機制，確保商品房在房屋交付時已完成規劃核驗、竣工驗收等必要程序，具備辦理不動產登記的條件，不動產登記機構提前介入並辦理登記，讓購房者在領取新房鑰匙的同時就能領到不動產權證書。



2021年5月，自然資源部《不動產登記領域開展“我為群眾辦實事”實踐活動工作方案》明確提出，推廣“交地即交證”“交房即交證”做法。2022年1月，山西省政府辦公廳印發《關於全面推廣“房證同交”“地證同交”改革的意見》，由山西省自然資源廳牽頭推進“交房即交證”改革，兩年多來，改革打通多項堵點，取得顯著成效，從源頭上破解不動產“辦證難”問題。



“交房即交證”改革具體怎樣推進，未來將如何常態化運行？近日，記者走訪山西多地，探訪改革背後的機制創新。



部門並聯協作



15天左右即完成聯合驗收



一大早，市民韓素琴來到太原市政務服務中心的“域內通辦”窗口，提交了辦理不動產權證書的全部材料。之前她在晉中市某小區購買了一套商品房，5天後便接到了領取不動產權證書的電話。



一手拿鑰匙、一手拿房本，源自“交房即交證”模式對原先流程的重塑。

