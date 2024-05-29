社評：中日韓加強經濟合作勢在必行

中評社北京5月29日電（評論員 喬新生）國務院總理李強5月26日至27日出席第九次中日韓領導人會議。這是一次遲來的會議，是四年多來的第一次，既是一個重啟，也是一個新的開始。它有利於改變東北亞地區國家經濟合作的現狀。



中日韓是世界主要經濟體。中國是世界上最大的發展中國家，日本是世界第二大發達國家。韓國是進入發達國家行列的重要國家。中日韓經濟發展各有優勢。中國是世界最大的貿易國家，擁有世界上規模最大的消費市場。日本是製造業大國，曾經是半導體強國。韓國是芯片出口大國，同時也是軍火大國。中日韓合作，有利於東北亞地區經濟的發展，有利於世界貿易的增長。



但是，非常不幸，中日韓在相當長的時間裡，無法開展正常的貿易合作。中日韓自由貿易協定談判，始終無法取得進展。究其原因就在於，中日韓經貿關係的發展受到美國地緣政治戰略影響。



眾所周知，美國在東北亞地區實施分而治之的戰略，把朝鮮半島變成了新冷戰前沿陣地。美國利用朝鮮半島南北雙方對峙緊張局勢，牢牢地控制著韓國。利用駐軍，牢牢地控制著日本。可以這樣說，日本和韓國作為美國的戰略盟友，始終被美國玩弄於股掌之中。



在美國操縱下，日本和韓國不僅是新冷戰的橋頭堡，同時也是美國債務經濟的犧牲品。美國財政赤字膨脹，債務規模越來越大。日本為了加強與美國的戰略同盟關係，大量購買美國債券，成為美國的第一大債權國。美國聯邦儲備委員會實行特殊的貨幣政策，導致日本貨幣不斷貶值。為了防止日本匯率市場徹底崩潰，日本政府出手干預。美國政府第一時間公開批評日本政府的做法，迫使日本政府不得不眼睜睜地看著美國收割日本的財富。



美國華爾街投資者充分利用日元貶值的有利時機，大舉借債，購買日本株式會社，從而使日本許多著名企業成為美國企業。現在日本許多企業名義上是日本資產，但其實際控制人已經變成美國華爾街的投資者，日本實際上已經成為了美國資本殖民地。

