中評專論：美動員對華筑反對之墻 必然失敗

美國財政部長耶倫稱要對中國主導的產業政策竪起反對之墻。 中評社北京5月27日電（評論員 喬新生）當地時間2024年5月23日，美國財政部長在7國集團財政部長和中央銀行行長會議召開之前舉行的新聞發布會上聲稱，希望“以市場為導向的國家”對中國主導的產業政策竪起反對之墻（a wall of opposition）。



這標誌著美國民主黨政府決心聯合其他工業化國家，遏制中國的發展。此前美國民主黨政府已經決定對中國出口美國產品增加徵收懲罰性關稅。不過，美國政府很快意識到，對中國出口美國的鋼鐵和電動汽車徵收懲罰性關稅，並不能改變中國經濟走向。究其原因就在於，中國向美出口鋼鐵和電動汽車數量微不足道。增加懲罰性關稅，不會影響中國經濟的發展。



這位財政部長提出“中國產能過剩”，在中國碰壁之後，回到美國，變本加厲，希望“友岸國家”減少對中國產品的進口。墨西哥迫於美國的壓力，已經削減了與中國的合資項目。此次美國財政部長奔赴意大利，希望西方7個工業國家對中國採取一致行動，實際上就是要在經濟領域發動“冷戰”，破壞中國的發展權。



對於美國的進攻，中國早有防備。中國一方面中國加快對外貿易多元化布局，強化與中亞國家、西亞國家、中東國家、非洲國家、拉丁美洲國家的經貿聯繫，為中國企業開辟廣闊的市場。另一方面，中國依靠科技創新，提高產品的附加值，爭取做到人無我有，以強大的競爭力，突破美國精心建立的所謂戰略同盟。

