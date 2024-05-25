美聯儲維持高利率或拖累世界經濟

中評社北京5月25日電／“美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩。”美國前財政部長約翰·康納利的傲慢言辭再次被驗證。



新華社報導，美國聯邦儲備委員會22日公佈的會議紀要顯示，美聯儲對當前美國通脹形勢感到擔憂，這意味著聯邦基金利率需更長時間維持在當前水平以實現通脹目標。為應對通脹，美聯儲自2022年3月至2023年7月連續11次加息，累計加息幅度達525個基點。此後已連續六次在貨幣政策會議中決定維持利率不變。



美聯儲將利率保持在高位，加之近年來地緣政治局勢持續緊張，導致全球資金流向美國，多國貨幣承受壓力，可能給世界經濟帶來嚴重後果。



維持高利率



美聯儲最新貨幣政策會議紀要顯示，近期美國商品和服務價格均顯著上升，在實現美聯儲設定的2%長期通脹目標方面“缺乏進一步進展”。美國通脹走勢面臨若干上行風險，尤其是地緣政治因素可能導致物價繼續攀升，給消費者、特別是低收入群體帶來壓力。



美聯儲官員認為，當前聯邦基金利率水平足以抑制美國經濟活動並降低通脹，未來通脹有望回落到2%水平，美聯儲或將繼續維持當前利率不變。



這是美聯儲連續第六次將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間。美聯儲主席鮑威爾表示，美國勞動力市場需求依然強勁，通脹超預期增長。在此情況下，“推遲降息可能是合適的”。



美聯儲官員在近期發表的一系列講話中，重申將在一段時間內維持高利率，甚至有官員稱不排除再次加息的可能性。市場普遍預計美聯儲將在接下來的兩次會議上仍維持利率不變。



路透社24日報導說，美元匯率有望創下一個半月以來最大單周漲幅，包括日元在內的多種貨幣將承壓。

