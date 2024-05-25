國際法院要求以色列停止在拉法軍事行動三問

中評社北京5月25日電／聯合國國際法院24日在荷蘭海牙發佈“臨時措施”，要求以色列立即停止在拉法的軍事行動。國際法院今年1月曾發佈“臨時措施”，要求以色列立即採取行動，防止任何可能使加沙地帶巴勒斯坦人遭受種族滅絕的行為。國際法院為何再次發佈“臨時措施”？將產生什麼影響？巴以等各方有何回應？



判決情況如何



新華社報導，根據國際法院院長納瓦夫·薩拉姆24日宣讀的判決結果，以色列在拉法的軍事行動給加沙地帶人道主義局勢造成“災難性後果”，法院要求以色列立即停止在拉法的軍事行動。



國際法院還要求，以色列必須持續開放通往加沙地帶的拉法口岸以確保人道主義援助暢通無阻，允許聯合國調查人員進入加沙地帶就種族滅絕指控進行調查並保留相關證據。國際法院同時要求以色列必須在一個月內報告執行上述要求的所有措施。



國際法院是聯合國主要司法機關。根據《國際法院規約》，聯合國國際法院在解決各國向其遞交的法律爭端時，有權在其認為必要的情況下發佈“臨時措施”，相關判決具有約束力且不得上訴。



去年12月29日，南非向國際法院提起訴訟，指控以色列在加沙地帶實施種族滅絕。國際法院今年1月26日發佈“臨時措施”，要求以色列立即採取行動，防止任何可能使加沙地帶巴勒斯坦人遭受種族滅絕的行為。5月10日，南非敦促國際法院發佈命令，要求以色列立即停止在拉法的軍事行動並撤軍。

