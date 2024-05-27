社評：賴清德講話有三大違背 必咎由自取

5月20日，賴清德發表就職講話。 中評社香港5月27日電（評論員 林艶）近日，賴清德“5.20”就職講話公然提出“台獨”論調，引發台海震蕩。我們以為，賴清德其演說必將因“三個違背”將兩岸關係推向前所未有的險境。



第一，這是一紙違背法理事實的分裂宣言。



賴清德在就職講話中通篇稱大陸為“中國”，公然聲稱“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，明確把“中華民國台灣”和“台灣”定為“國家名稱”。上述定性“獨”味之濃烈、言語之直白，甚至遠超李登輝、陳水扁、蔡英文，公然踐踏《開羅宣言》和《波茨坦公告》確定的戰後國際秩序，公然踐踏聯大2758號決議確認的一個中國原則，公然踐踏自己宣誓效忠的台灣地區憲製規定。賴清德的言論已經表明，在此人心中，從國際到島內，任何法律規定在其政治野心面前都如兒戲，也如同向世人宣告，所謂“台獨務實工作者”之“務實”，就是敢做很多“台獨”前輩只敢想不敢做的事。



我們要指出的是，賴清德有以武謀獨的企圖，這就清晰解釋了為什麼賴清德就職前夕會對台軍提出“24小時備戰”的指令，也無怪乎其演說通篇對美諂媚、狂抱大腿。很顯然，賴早已知道自己所講的是“引戰之言”，知其後果而偏要行之，誰在製造緊張局勢一目了然，賴在寄望於誰也一目了然。我們要提醒的是，且不論中國軍隊捍衛祖國統一的意志和實力堅若磐石，就是最近俄烏戰爭的發展都告訴我們，“只出武器，不出人”“人不死絕不讓停”是美國應對與大國戰爭的既定戰略。不顧2300萬人的安危，只為自己的政治野心犯而挑釁大陸，必將導致大陸以武力解決“台獨”，兵戎相見之際，就是“台獨”分子咎由自取之時。

