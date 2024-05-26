解放軍痛擊懲戒賴清德謀“獨”挑釁

東部戰區發布“聯合利劍—2024A”演習區域示意圖 中評社北京5月26日電／據中國台灣網消息，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展“聯合利劍－2024A”演習。戰區新聞發言人李熹海軍大校明確表示，這是對“台獨”分裂勢力謀“獨”行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。亮劍打“獨”！解放軍堅決痛擊懲戒賴清德謀“獨”挑釁。



台灣是中國的台灣，不是“台獨”勢力的台灣。賴清德在“5·20”講話大放厥詞，其“獨”性與毒性前所未有，這不僅嚴重衝撞一個中國原則的紅線底線，嚴重破壞台海和平穩定，更會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重災禍。捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定，是中國人民解放軍的神聖使命。解放軍亮劍是必須的正義懲戒，是用堅決有力的實際行動正告賴清德及民進黨當局：包括解放軍在內的14億多中國人民決不容許“麻煩製造者”“台海和平破壞者”為所欲為，任何分裂對抗行徑都必須付出慘痛代價！



解放軍打“獨”精準有力，絕不給“台獨”分裂活動留任何空間。賴清德追隨國際反華勢力，將台灣標榜為所謂“位居‘第一島鏈’的戰略位置”，乞求外部勢力武力介入台海，妄圖“倚外謀獨”。解放軍艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，展示全方位封鎖的強大能力，堅決擊碎賴清德“挾洋自重”幻想。賴清德鼓噪“強化國防力量”“發揮威懾力量”，妄圖搞武力對抗“以武謀獨”，實屬不自量力，必是死路一條。解放軍在此次軍事懾壓行動中展示出聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等強大的聯合作戰實戰能力，早已不是台軍能夠企及的，賴清德不要指望外部干涉勢力能夠“救場”。事實已經並將繼續證明，“台獨”挑釁只會自尋絕路，搞“台獨”絕沒有好下場。



兩岸同胞同屬中華民族、都是中國人，沒有人比我們更希望通過和平的方式實現祖國統一。但是，好言難勸想死鬼，對賴清德激進冒險的“台獨”立場，我們必須反制，必須懲戒。任何人都不要低估中國人民軍隊捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。背叛民族、分裂國家的“台獨”分子若不收手，必將被萬鈞鐵拳砸得粉身碎骨。