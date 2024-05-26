北京首次開放高鐵站自動駕駛測試

自動駕駛車輛停靠在北京南站立體停車樓專用車位。新華社發 中評社北京5月26日電／據新華社報導，手不碰方向盤，腳不踩油門刹車，車子自動選擇最優路線，最高時速可達100公里。上高速、下匝道，車輛應對自如、毫無差池，安全停泊在北京南站立體停車樓專用車位……小馬智行安全員唐志遠23日測試了從北京亦莊至北京南站的自動駕駛路線。北京市首次開放高鐵站測試，有助於中國自動駕駛車加快商用步伐。



技術的“油門”與安全的“刹車”良好配合，才能讓自動駕駛車平穩上路。北京市重點站區管委會工作人員李光耀說，高鐵站測試將循序漸進，本輪測試不開放載客業務，小馬智行等四家企業的測試車輛需要適應高鐵站通行環境，為後續開展載客接駁服務奠定基礎。



上高速、下匝道，58.6公里的路程中，車輛應對自如、“絲滑”行駛，最終停泊在北京南站立體停車樓專用車位。“感覺自己有時候反應不如它快。”唐志遠說。



北京南站位於北京市三環內市區，集鐵路、地鐵、公交、出租車等多種交通方式於一體，周邊車流人流密集，駕駛場景變化大、出現突發狀況的可能性高，能夠為自動駕駛車輛提供更複雜的“學習”場景，以便最大程度找出技術“漏洞”，提升安全“短板”。



隨著政府部門在路線規劃、政策開放與車輛監管方面加快形成協同管理模式，自動駕駛車商用步伐不斷加快。深圳、上海、杭州等地已就自動駕駛開展地方立法，北京的立法工作已納入2024年立法審議項目。



據瞭解，杭州開放八城區3474平方公里作為智能網聯車輛測試應用區域；深圳全市自動駕駛開放道路里程達944公里；北京市高級別自動駕駛示範區內，智能網聯巴士，無人駕駛接駁車、配送車、清掃車、巡邏車等800餘輛自動駕駛車輛往來穿梭，孕育著充滿科幻感的未來生活。