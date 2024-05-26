三中全會前，這場座談會釋放改革重要信號

中評社北京5月26日電／據新華社報導，5月23日，山東濟南。習近平總書記主持召開企業和專家座談會並發表重要講話。



今年是全面深化改革又一個重要年份，主要任務是謀劃進一步全面深化改革。



今年7月將召開黨的二十屆三中全會。全會前，總書記主持召開這場面向基層的座談會，再一次彰顯黨中央重視開門問策、集思廣益的優良作風，也釋放出進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重要信號。



（一）緊扣改革主題——推進中國式現代化



以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，是新時代新征程黨和國家的中心任務。進一步全面深化改革，要圍繞中心任務展開。



“進一步全面深化改革，要錨定完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化這個總目標，緊扣推進中國式現代化”，此次座談會上，習近平總書記深刻闡明進一步全面深化改革的方向。



堅持目標導向和問題導向相結合，是改革的鮮明特徵，也是深化改革的重要經驗。



解決問題是推進改革的目的所在。習近平總書記曾鮮明指出：“改革是由問題倒逼而產生，又在不斷解決問題中得以深化。”



此次座談會上，企業和專家代表圍繞深化電力體制改革、用科技改造提升傳統產業、優化外資企業營商環境、推動城鄉融合發展等提出意見建議。這些意見建議著眼的，正是亟待用改革破解的問題所在。

