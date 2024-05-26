公屋推展設計指引　提升居民幸福感

圖：房屋局日前舉辦“學習全國兩會精神”座談會，約800人線上線下參與。（圖源：大公報） 中評社北京5月26日電／據大公報報導，房屋局局長何永賢近日到房委會總部，與署長羅淑佩一起主持“學習全國兩會精神”座談會，向房委會員工講述當中的要點及對香港未來發展的意義。她在社交平台發帖並表示，未來十年香港將興建30.8萬個公營房屋單位，是挑戰也是發掘潛力的機遇。大家要思考如何提升高質量發展、發展新質生產力，包括多採用新的建築方法、建築科技，以提量、提速、提效和提質，增加公營房屋供應，及積極推進智慧屋邨管理，令建造行業、物業管理行業也能與時並進，升級轉型。



何永賢又說，政府要將提升市民的幸福感，切實保障和改善民生放在心上，除了更以人為本的工作理念，也要積極推展制訂“幸福設計”指引的工作，以簡朴但有心思的設計，進一步提升公屋居民的幸福感。



“香港背靠祖國、聯通世界，我們要多思考如何把握‘一國兩制’的獨特優勢，抓緊機遇，融入國家的發展大局。”何永賢指出，在內地的支持與交流合作下，政府可以大力快速地加強建築科技、智慧管理等發展，實現人民對美好生活的向往，而這些成功的事例，也將會成為一個個好故事，在香港這個平台與橋梁上，向國際展示我們的實力。