多啦A夢耀維港　遊客快樂比天高

左圖：市民與家喻戶曉的角色打卡，留下美好回憶。右圖：昨夜維港舉行無人機匯演，多啦A夢閃亮現身，市民和遊客歡喜若狂。（圖源：大公報） 中評社北京5月26日電／據大公報報導，“人人期望可達到，我的快樂比天高……”盛事接連舉辦，將人氣變成財氣，全球首個多啦A夢主題無人機匯演昨晚照亮維港夜空，遊客和市民迫爆尖沙咀星光大道，不少粉絲把多啦A夢主題頭飾、服飾穿戴上身，並帶備多啦A夢公仔，抬頭觀看打開“隨意門”來到香港的多啦A夢與朋友翱翔天際。星光大道一帶食肆受惠，生意火爆，有奶茶店顧客需排隊70分鐘。



有觀眾表示，麥兜、九龍城寨等具香港本地特色的文創作品，均有潛力成為富吸引力的無人機匯演主題。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，香港有能力舉辦各類盛事活動，吸引不同的旅客群，配合香港開放多元的定位，呼籲業界思考如何提升產品，吸引旅客消費。＼大公報記者 劉碩源



多啦A夢主題無人機匯演昨晚七時半在星光大道對出海面舉行，下午四時，已有不少市民與旅客在場提前三小時“霸位”，有攝影發燒友帶著長焦相機在梳士巴利道花園階梯選定位置，不斷調整相機角度，為拍攝晚上的表演做足準備。



現場不少人是多啦A夢粉絲，除了穿上多啦A夢圖案的T恤，有人在頭上戴“竹蜻蜓”，有人抱著多啦A夢公仔。主辦單位於上周三才宣布無人機表演，有內地遊客表示抵港後才驚喜知道有表演，也有旅客透過社交平台知道有表演，特意趁周末來港觀看。



奶茶店需排隊70分鐘取餐



無人機表演吸引來的大批觀眾，帶旺附近食肆生意，星光大道一旁的漢堡包店內坐滿顧客，大多數是旅客，店員說昨日光顧的旅客人數較平常周末多兩、三成。星光大道旁的商場內，一間奶茶店要排隊70分鐘取餐，店員說較平日多一倍時間。

