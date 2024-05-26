戰地手記｜敘利亞“帶血鬆露”的故事

4月17日，在敘利亞哈馬省哈馬市的中心集市上，商販正在售賣鬆露。新華社發 中評社北京5月26日電／據新華社報導，“觸雷風險區域采收鬆露可能喪命，請勿靠近！”



這是聯合國排雷行動處近期向敘利亞手機用戶“群發”的警示短信。由於戰火不斷，生計艱難，不少敘利亞人出入埋有地雷、武裝分子出沒的荒漠地帶采收鬆露，導致傷亡頻發，原本的珍稀美味竟成了“帶血鬆露”。



“來看看，這是鬆露，對眼睛好。”在敘利亞中部哈馬市的中心集市上，商販法拉吉用僅會的幾句英語熱情地招呼記者。他隨手拾起一塊形似土豆的紅褐色鬆露，托在手掌心說：“這種一公斤20萬敘鎊（約合人民幣104元）。”



法拉吉說，春季是敘利亞鬆露的采收和銷售季。根據種類、外觀和大小不同，當地鬆露每公斤售價10萬至30萬敘鎊（約合人民幣56至167元）。



由於嚴重的貨幣貶值和通貨膨脹，今年敘利亞的鬆露售價幾乎是去年同期的3倍。售價快速抬升的另一原因是產量稀少且來之不易。當地鬆露是生長於荒漠中的天然產物，采收人只能徒步搜尋，有時一天只能找到一兩公斤。在人跡罕至的荒漠中，“鬆露獵人”可能迷失方向、觸碰地雷甚至遭到武裝分子綁架。



告別哈馬市區的集市，記者見到了“鬆露獵人”穆罕默德。



45歲的穆罕默德伸出手迎接記者。他戴著具有當地特色的紅白格子頭巾，胡須染霜，灰色長袍下露出帶有破洞的長褲。



“在采收時我們非常害怕，怕觸碰地雷，怕迷路，也怕被人綁架。但我們需要活下來，我和孩子們需要吃飯。”這位6個孩子的父親無奈地說。

