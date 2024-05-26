中評社北京5月26日電／網評：法國會否向美國說“不”？



來源：大公報 作者：宋魯鄭



法國和美國雖然都是西方國家，但二戰以來雙方在國家戰略利益上一直存在衝突。



二戰結束後，美國為了對抗蘇聯和控制西歐推動成立北約。這和把重新恢復世界大國地位作為最高國家利益的法國產生了不可調和的矛盾。為此，法國在美蘇之間採取平衡外交，當自身利益受到威脅時則堅決對美國說不，從而確保自己的大國地位和國家利益最大化。冷戰結束後，追求多極化的法國還牽頭反對美國發動伊拉克戰爭。現在進入中美戰略博弈時期，法國明確表示不選邊，不和中國脫鈎，不僅反對北約擴大到亞洲，還聲稱台灣問題不是歐洲的問題。



為此美國對法國的防範和打壓也是一以貫之。比如冷戰時禁止對法國轉讓核技術、1958年黎巴嫩內戰撇開法國進行干涉、支持阿爾及利亞獨立（17個亞非國家在聯大提案支持阿爾及利亞獨立時，唯一贊成票就來自美國）等。



現在美國全力遏制中國，但對法國也毫不手軟。不但沒有讓法國加入AUKUS等組織，還通過俄烏衝突廢掉了法國的“俄羅斯牌”、極大地重挫了法國主導的戰略自主。同時還制訂一系列法案損害法國和歐洲的再工業化。至於搶下法國和澳洲的潛艇訂單，目標更直接維持法國獨立大國地位的軍事能力。



儘管如此，法國仍然維持著和美國的“盟友”關係。法國學界的解釋主要有兩點：一是歷史感情，二是共同的價值觀。

