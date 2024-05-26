中評社北京5月26日電／網評：美國四面楚歌 “制裁香港”夜行壯膽



來源：大公報 作者：成 傑



過去兩天，美國國務卿布林肯發出兩次“制裁”恐嚇。一是針對國際刑事法院（ICC）檢察官尋求就加沙戰爭罪行對以色列總理髮出逮捕令一事，聲言考慮向ICC官員實施制裁；二是針對香港就基本法23條立法，聲稱考慮“制裁破壞香港基本自治的個人”。前一個針對伸張正義的國際組織，後一個針對維護國家安全的正當舉動，如此狂妄、蠻橫，美國正在陷入一個不斷自我否定的怪圈。而對香港的“制裁”恐嚇，更像是夜行人吹口哨，以此來掩飾自己對霸權逐漸消逝的恐懼。



屢屢與正義背道而馳



5月20日，ICC首席檢察官卡裡姆‧汗（Karim Khan）以涉嫌觸犯戰爭罪和違反人道罪為由，申請對以色列總理內塔尼亞胡和國防部長加蘭特等人發出逮捕令。次日，在美國參議院撥款小組委員會聽證會上，共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）告訴布林肯，他希望看到美國重新對ICC實施制裁來作為回應。布林肯則回應說，“我對於和你在這方面合作表示歡迎”。



諷刺的是，4年前的2020年，時任美國總統特朗普曾簽署行政命令，批准對任何調查美軍涉及阿富汗戰爭罪行的ICC官員祭出制裁，指控此舉侵犯美國國家主權。當時美國針對包括時任檢察官本蘇達（Fatou Bensouda）在內的ICC官員，祭出資產凍結和旅行禁令。拜登上任後在2021年4月撤銷了這些制裁。

