走進中國校園　共話中美友好

耶魯大學學生與中國人民大學學生共游頤和園。 受訪者供圖 中評社北京5月26日電／據人民日報海外版報導，今年是中美建交45周年。近日，耶魯大學的21名學生走進中國校園，與中國人民大學的26名學生面對面交流，就人工智能、新興科技、中美關係等熱點話題展開對談。通過交流，中美大學生結下了友誼，留下了回憶。



“我們進行了熱烈討論”



近日，中國人民大學與耶魯大學舉行學生對話系列活動。來自耶魯大學的同學跨越大洋來到中國，與中國人民大學學生進行交流。



為了保證對話活動順利舉辦，中國人民大學的同學們精心策劃，做好充足準備。該校國際關係學院學生王昕怡提前做了許多功課，她說：“之前，我不太瞭解人工智能的相關知識。為了能夠更好地參與對話，我提前瞭解了人工智能在各國的發展情況，並著重收集了與美國相關的信息。”



參與此次對話的學生來自國際關係、計算機、金融、法律、新聞等專業，不同的學科背景知識為此次對話提供了多個角度。中國人民大學哲學院學生何欣說：“我所在的小組有來自法學院、國際關係學院、人工智能學院的同學。大家暢所欲言。這既是一次多學科間的觀點碰撞，也是一場跨領域的交流對話，我們都很受啟發。”



美國學生朱瀚寧說：“在人工智能相關問題上，我們進行了熱烈討論，這讓我們能夠更好地相互理解。”



美國學生瓦倫蒂娜·西蒙認為，針對人工智能的討論讓兩國學生跨越了文化差異，“我們熱烈討論，關注人類共同的未來”。



中國人民大學國際關係學院學生李美欣認為，通過這次對話，她對美國學生多了些瞭解。“在這次對話當中，我意識到人工智能問題不僅涉及科學技術，也與管理體系息息相關，同時還涉及深刻的道德倫理議題。而且，我發現中美學生思考問題的角度存在差異，但這並不能阻礙我們友好地交流觀點。我覺得，這種理智的對話十分可貴，它可以讓我們彼此多些理解，少些隔閡。”

