越來越多非洲青年愛上中國茶

在北京奧林匹克塔四號塔舉行的“茶和天下 對話非洲”國際茶日文化交流活動現場，兩名非洲青年品嘗中國茶。 於昕航攝 中評社北京5月26日電／據人民日報海外版報導，以茶會友，作為中國人延承千年的待客之道，正在成為不少非洲人尤其是年輕群體熱衷的一種新風尚。



“茶讓來自不同國家的人們走近彼此。就像今天，我們聚在一起，邊喝茶邊交流。茶不僅是一種飲品，更是一座促進中非交流的橋梁。”在5月21日中國國家創新與發展戰略研究會（以下簡稱國創會）舉辦的“茶和天下 對話非洲”國際茶日文化交流活動上，蘇丹青年巴達偉用一口流利的中文，向記者分享了他對中國茶的喜愛。



喝中國茶在非洲日漸流行



“紅茶、綠茶、黃茶、白茶……”和記者聊起自己熟悉的中國茶葉品種，來自尼日利亞的北京外國語大學博士生李明誠如數家珍，他還介紹了自己結合家鄉的飲茶習慣獨創的一套泡茶方法：“我最常喝的是中國的紅茶。中午或晚上，我一般會喝紅茶，再加入一些蜂蜜。”



和李明誠一樣，乍得青年阿杜姆也是一名中國茶愛好者。阿杜姆目前在中國石油大學（北京）學習。日常忙碌之餘，喝一杯清淡的中國茶，放鬆身心，是他來華之後養成的新習慣。“中國茶不加糖，口感和我們國家的茶有一些不同。我最喜歡喝中國茶。”阿杜姆說，在乍得，喝中國茶在年輕群體中越來越流行，許多當地青年不僅會在早餐時喝一杯中國茶，還很喜歡中國以茶會友的茶文化，常常邊喝茶邊分享生活點滴。



在“茶和天下 對話非洲”國際茶日文化交流活動現場，像李明誠、阿杜姆這樣喜愛中國茶的非洲人還有許多。活動當天，來自多個非洲國家的駐華外交官和留學生與中國各界嘉賓相聚一堂，聞茶香、品茶味、賞茶道，共享一場茶文化盛宴。



加納青年阿博介紹，自己與中國茶結緣始自中國朋友贈送的一包茉莉花茶，馥鬱的茶香深深吸引了他。後來，在中國傳統文化課上，他學習了茶文化，對中國茶有了更深入的瞭解。他打算下次回加納時，帶一些中國的茶葉和茶具，作為禮物送給親朋好友。



近年來，隨著中非貿易日漸密切，中國茶葉在非洲國家走俏。目前，非洲已成為中國茶葉的重要市場。中國海關數據顯示，2023年，中國茶葉出口量為36.75萬噸，出口額達17.39億美元。中國農業國際合作促進會茶產業分會數據顯示，2023年中國茶葉出口量前十位的國家和地區中，有7個非洲國家。

