G7財長會謀瓜分俄海外凍結資產

中評社北京5月26日電／據大公報報導，七國集團（G7）財長會議25日發表聲明稱，在討論利用俄羅斯被凍結資產所產生的利息來援助烏克蘭方面取得了“進展”。俄烏衝突三年，西方一直對俄羅斯在海外被凍結的3000億美元資產虎視眈眈，近期更是動作頻頻。美國此前提出一項爭議方案，用被凍結俄羅斯央行資產的利息，為烏克蘭提供一筆約500億美元（約3900億港元）的貸款，但歐盟對此態度謹慎。



為期兩天的G7集團財長和央行行長會議在意大利北部城市斯特雷薩舉行，如何瓜分俄羅斯被凍結資產利息成為首要議題。俄烏衝突進入第三年，基輔持續呼籲西方盟國提供更多資金。



當地時間25日，G7財長在會議結束的聲明中說：“我們正在就可能的途徑進行討論，以便在符合國際法和我們各自法律制度的情況下，將俄羅斯被凍結的主權資產所產生的超常利潤轉給烏克蘭。”



意大利財長喬爾蓋蒂在當天的記者會上表示，希望在6月13－15日G7峰會召開之前，提交一份“全面明確”的提案。喬爾蓋蒂說：“已經取得了進展。但顯然還沒有最終敲定一項商定的提案，因為它還存在重大的技術和法律問題”。



G7財長在最後聲明中重申，被七國集團凍結的俄羅斯資產“將繼續被凍結，直到俄羅斯為其給烏克蘭造成的損失付出代價”。聲明還說，七國集團 “準備對幫助俄羅斯為其軍事工業基地獲取先進材料、技術和設備的個人和實體實施制裁”。



美國計劃存在不確定性



美國此前提出的一項備受爭議的計劃，即利用俄羅斯央行資產被西方凍結的3000億歐元資產所產生的利息，建立一個500億美元的貸款機制，由資產的未來利息提供支持。美國財長耶倫23日表示，該計劃所籌集的資金可被用來協助烏克蘭進行重建或滿足其軍事需要。她還表示，所籌集的資金不僅可幫助烏克蘭直到2025年，也可照顧到後續的資金需要。



歐盟對此持謹慎立場，原因之一是，美國的提議納入了未來的利息，而這存在不確定性，因為利率的變化以及烏克蘭戰爭的局勢發展。如果利率下降，各國將如何分擔與貸款相關的風險負擔，以及當戰爭最終結束時，貸款將如何處理。



分析指，由於國際社會對戰爭感到厭倦，美國和歐盟難以繼續向烏克蘭提供一攬子援助，因此達成協議緊迫性更強。2024年是全球選舉年，尤其是美國即將舉行的大選，增加了向烏克蘭提供未來資金流的壓力。大西洋理事會高級研究員利奇菲爾德聲稱，如果能鎖定這一機制，無論美國大選結果如何，都有500億美元貸款可以利用。

