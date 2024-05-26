中老鐵路國際旅客破20萬人次

中評社北京5月26日電／據光明網報導，自2023年4月13日中老鐵路國際旅客列車開行以來，截至今年5月24日，中老鐵路磨憨口岸共計查驗國際旅客列車868列次，驗放來自90個國家和地區出入境旅客突破20萬人次。



中老鐵路國際旅客列車自開行以來，因經濟、便捷、舒適的特點，成了許多中外旅客前往中國和老撾旅遊、學習、經商和文化交流的首選出行方式，日均驗放跨境旅客近500人次。特別是今年以來，受中國免簽朋友圈不斷擴大、口岸進出口貿易大幅度增長、雙邊及多邊關係日益緊密、人員交往愈加頻繁等積極因素影響，加之自今年4月13日起，中老兩國鐵路部門增開1對中國西雙版納至老撾琅勃拉邦站間國際旅客列車，中老鐵路日均流量增長到670餘人次，最高流量突破1000人次，跨境旅客突破第一個10萬人次用了240余天，從10萬人次到20萬人次則只用了150余天。



“中老鐵路開通以後，每到節假日或者周末，我就可以坐著中老鐵路從磨丁到昆明，特別方便！”因為公司在中國昆明和老撾磨丁都有業務，講起中老鐵路，袁女士的喜悅溢於言表。和袁女士有同樣心情的還有很多中老鐵路沿線的上班一族，中老鐵路開通後，周末和節假日坐上火車就回家，已經成為他們的生活常態。



人享其行，物暢其流。中老鐵路開通以來，隨著中老兩國合作進一步深化及一系列經貿政策的出台，中老鐵路的貨物運輸量顯著增長，累計運輸跨境貨物超過800萬噸，跨境貨物品類也由開通初期的橡膠、化肥、百貨等10多種擴展至電子、光伏、通信、汽車等2900多種。“中老鐵路的開通，極大地便利了我們公司的進口業務，成本上比以前節約了近1／3，通關速度更是大大地提高，客戶對我們的信心也不斷增長。”雲南玉溪瑞力鑫進出口貿易公司負責人馬力說。



為全面提升口岸通關便利化水平，磨憨邊檢站積極推進“智慧口岸”建設。在邊檢查驗區，該站配備了智能語言翻譯機，可以實時翻譯全世界70多種語言，便於移民管理警察與國內外旅客之間的溝通交流。便捷通關、預約通關、集中驗放、提前發放《外國人入境卡》等舉措先後施行，專用通道、緊急通道相繼開通，聯合口岸相關部門還探索實施一站式通關服務等通關便利化舉措。