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瓦努阿圖附近海域發生6.3級地震
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2024-05-26 10:19:17
中評社香港5月26日電／南太平洋島國瓦努阿圖附近海域26日上午發生6.3級地震。目前暫無人員傷亡和財產損失報告。
據美國地質調查局地震信息網消息，地震發生在當地時間26日9時23分（北京時間6時23分），震中位於瓦努阿圖首都維拉港西北偏北83
公里處，震源深度29.2公里。
新華社報導，太平洋海嘯預警中心未針對此次地震發佈海嘯預警。
瓦努阿圖位於環太平洋火山地震帶，因地殼板塊相互碰撞而地震頻發。
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