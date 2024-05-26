陸圍台軍演未見美航母　介文汲、郭正亮這樣看

中評社台北5月26日電／大陸解放軍東部戰區環台“聯合利劍-2024A”演習進入第二天，美軍里根號航母直奔第二島鏈，羅斯福號也按照原定計劃訪問新加坡，從南海一路奔向麻六甲海峽，已距離台灣3000公里。RC-135U飛向東海海域，也沒過來。前“大使”介文汲表示，這一次大陸軍演可以看出，美軍都離得遠遠的，但這是有必要的，否則會被解讀為想要來干涉。前“立委”郭正亮也表示，美國如果讓人家感覺要干涉，美軍基地就會被攻擊，因為要先發制人。



根據《中時新聞網》報導，介文汲24日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，這一次大陸軍演可以看出，“台灣有事、日本沒事”“台灣有事、美國怕事”，所以他們軍隊都離得遠遠的，而從軍事角度來看，離得遠絕對是有必要的。



介文汲接著指出，因為這邊有麻煩、紛爭，你若往這裡開過來，會被解讀為你想要來干涉，所以一定要用行動，化解你對它的關切，甚至誤判，所以就要躲遠一點。介文汲認為，美國過去都是這樣，在軍事角度來看，這是正確的，若無意干涉，就不要發出錯誤的訊息，子彈不長眼睛，這時要用很明確的訊息表示，“這事我不管，跟我無關，最好就是離開”，不要人家一打架，跑到旁邊去看。



郭正亮也表示，因為美國如果讓人家感覺要干涉，美軍基地就會被攻擊，因為要先發制人。